Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

(Görüntülü) Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () İSTANBUL'da 65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı. Usta...

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () İSTANBUL'da 65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı. Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ateşböceği Ercan, oyuncu Yonca Şahinbaş ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, Yesin'in yakınlarının konuşmalarıyla devam etti. "TATLI VE HUYSUZ BİR ADAM OLARAK HER ZAMAN SEVGİ VE SAYGIYLA ANILACAK" Törende kürsüye çıkan isimler Ümit Yesin'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatırlarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. "BAHAR GELİYOR ÜMİT ABİ BERABER ÇIKACAĞIZ BURADAN DEDİM" Oyuncu Yonca Şahinbaş gözyaşları içinde, “Ölmeden bir gün önce , saat 15.30'da yanındaydım. Kolunu öptüm, göbeğini sevdim. Çok iyi görünüyordu. Bahar geliyor Ümit Abi beraber çıkacağız buradan dedim. İyi ki gitmişim. İyi ki görmüşüm. Nurlar içinde uyu" dedi. "OĞLUM, ÇOCUĞUM, ÜMİTİM MEKANIN CENNET OLSUN" Ateşböceği Ercan olarak tanınan Ercan Bostancıoğlu "Çok güzel günler geçirdik. Hem sahne de hem de aile dostu olduk. Bir çok anıyı birlikte paylaştık. Nur içinde yat. Oğlum, çocuğum, Ümitim mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu. Törenin ardından dua ve helallik alındı. Ümit Yesin'in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınması için Şakirin Camii'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328