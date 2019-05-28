Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, okulun bahçe duvarı kenarında oyun oynarken, eli tel çitlere saplanan Cuma Üşenmez (10), itfaiye ekibince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Olay, Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bahçe duvarı kenarında oyun oynayan, 4'üncü sınıf öğrencisi Cuma Üşenmez'in eli, tel çitlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üşenmez, itfaiye görevlilerinin çitleri kesmesi sonucu kurtarıldı. Üşenmez, itfaiyecilerin çalışması sırasında "Öğretmeni çağırın" diyerek, gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan Üşenmez, hastaneye kaldırıldı. Elinde kalan çit parçası da hastanede çıkarılan Cuma Üşenmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü) Oyun oynarken, tel çitlere eli saplandı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, okulun bahçe duvarı kenarında oyun oynarken, eli tel çitlere saplanan Cuma Üşenmez (10), itfaiye ekibince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Olay, Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi....
28 Mayıs 2019 Salı 13:56
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