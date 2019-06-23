Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.
(Görüntülü) Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)
Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.
23 Haziran 2019 Pazar 17:24
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