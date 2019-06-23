(Görüntülü) OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ; OYLAR SAYILIYOR (7) (Zeytinburnu)
23 Haziran 2019 Pazar 18:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Adana'da 18 yıldır beklediği böbreğe,...
- 2Bursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindi
- 3Türk profesöre ABD'den 'en iyi...
- 4Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personelinin...
- 5Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personelinin...
- 6(Görüntülü) 'Telsiz diş düzeltme'...
- 7(Görüntülü) 'Telsiz diş düzeltme'...
- 8'Telsiz diş düzeltme' tedavi...
- 9Sağlık verilerinin aktarılmasında 'yazılı...
- 10Sağlık verilerinin aktarılmasında 'yazılı...
- 1(Görüntülü) Hüsnü Güreli: Işık...
- 2(Görüntülü) Sağlık profesyonelleri...
- 3Hüsnü Güreli: Işık Üniversitesi’ndeki...
- 4(Görüntülü) Sağlık profesyonelleri...
- 5Sağlık profesyonelleri İSÜ’de buluştu
- 6(Görüntülü) Levent Uysal: Üniversite...
- 7Levent Uysal: Üniversite kontenjanları...
- 8Avrupa ve Asyalı ‘arkadaşlar’ bir...
- 9(Görüntülü) Haliç Üniversitesi’nde...
- 10Haliç Üniversitesi’nde 18’inci mezuniyet...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Gelinlik hayali damatsız düğünde gerçek...
- 2Binali Yıldırım İl Başkanlığında
- 3BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA
- 4BİNALİ YILDIRIM İL BAŞKANLIĞINDA
- 5Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini...
- 6(Görüntülü) İnegöl'de kazada...
- 7(Görüntülü) Boşanma aşamasındaki...
- 8(Görüntülü) Menderes Türel'in...
- 9Polis babanın evlat acısı
- 10TIR'ın dorsesindeki sıfır otomobiller...
- 11ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN...
- 12Fotoğraflar // Maltepe Seçim Kurulu'na...
- 13DHA YURT BÜLTENİ - 13
- 14(Görüntülü) OY VERME İŞLEMİ SONA...
- 15DHA DIŞ – “Bölgede çıkacak bir...
- 16(Görüntülü) MALTEPE İLÇE SEÇİM KURULU'NA...
- 17Trump: Powell'ı görevden almakla...
- 18Kılıçdaroğlu: Her şey gerçekten çok...
- 19(Görüntülü) BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM...
- 20Kılıçdaroğlu: Her şey gerçekten çok...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:25
|05:25
|13:11
|17:11
|20:47
|22:38