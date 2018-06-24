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(Görüntülü) Oy kullanmak için engel tanımadılar

KADIKÖY’DE yatalak hastalar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü. Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve sandığa erişimde güçlük çeken engelli...

KADIKÖY’DE yatalak hastalar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü. Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve sandığa erişimde güçlük çeken engelli ve yaşlıların oy kullanabilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Yaşlı ve yatalak hastalar ambulansla evlerinden alınarak oy kullanmaya götürüldü. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar tekrar evlerine bırakıldı. “EVİM ÇOK YAKIN AMA MERDİVENLERİ İNİP ÇIKAMIYORUM” Yurttaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten 86 yaşındaki Nimet Afacan,“İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Evim buraya çok yakın ama merdivenleri inip çıkamıyorum” dedi. Rahat bir şekilde oy kullanmaya geldiğini ifade eden 92 yaşındaki Türkan Usmanbaş ise kendisine güzel bir jest yapıldığını ifade etti. 5 AMBULANS GÖREV BAŞINDA Kadıköy’de randevu alan yatalak hastalara hizmet verdiklerini belirten ambulans görevlisi Mehmet Tan Ünal, ”Sadece seçim günü değil, her zaman bu hizmetleri veriyoruz. 5 ambulansımız da bugün görev başında. İnsanları vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için oy kullanacakları okullara götürüyorlar” diye konuştu.

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