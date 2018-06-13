(Görüntülü) Oturduğu evinde kuzu besliyor

Aleyna BAYRAM TRABZON- TRABZON'da apartman dairesinde oturan Fatma Samat (49), annesi ölen ve sürüde başıboş kalan kuzuyu alarak evinde beslemeye başladı. Altını bezlediği, biberonla süt içirdiği kuzuya bebeği gibi bakan kadın, kuzuyu çocuklarından ayırmıyor. Erdoğdu Mahallesi'nde oturan iki çocuk annesi Fatma Samat, ailesiyle birlikte gittiği yayla gezisinde küçükbaş hayvan sürüsüyle karşılaştı. Samat, sürüde ilgisini çeken kuzunun annesinin öldüğünü öğrendi. Kuzuyu satın alan ve evine götüren kadın bakımını üstlendi. ?Fıstık? adını verdiği kuzunun altını bezleyen, biberonla süt içiren kadın kuzuyu çocuklarından ayırmıyor. 'ÇOCUKLARIMDAN FARKI YOK' Bebek gibi baktığı kuzuyu çocuğu gibi sevdiğini anlatan Samat, ?Kuzunun annesi ölünce sürüde sahipsiz kaldı. 'Ezilecek diye' endişelendim ve kuzuyu satın aldım. Evime getirip bakmaya başladım. Biberonla besliyorum. Altını değiştiriyorum. Çocuklarımın bebeklik kıyafetlerini giydiriyorum. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Sofraya beraber oturuyoruz. Beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman onu çocuklarımdan ayırmadım. Çünkü o da bir çocukö dedi. Baktığı kuzuyu büyüdüğünde doğal yaşamına bırakmak zorunda kalacağını da anlatan Samat, Büyüdüğü zaman onu evde bakmam mümkün olmayabilir. Doğal yaşamına bırakmak zorunda kalabilirim. Ama nasıl ondan ayrılacağımı düşünüyorum. Ha evimden kuzum çıktı, ha cenaze diye konuştu.