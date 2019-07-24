(Görüntülü) Otoyolda takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55
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