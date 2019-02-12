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(Görüntülü) Otomobilin üstüne oturarak yolculuk yaptı

BATMAN'da bir kişi otomobilin üstüne oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Batman- Diyarbakır yolunda seyir halinde olan 02 HS 263 plakalı otomobilin üstünde oturan kimliği...

BATMAN'da bir kişi otomobilin üstüne oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Batman- Diyarbakır yolunda seyir halinde olan 02 HS 263 plakalı otomobilin üstünde oturan kimliği belirsiz kişi, görenleri şaşırttı. Tehlikeli şekilde yolculuk yapan kişi ve otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Aracıyla yoldan geçen bir sürücü ise tehlikeli yolculuğu cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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