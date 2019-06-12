(Görüntülü) Otomobilin motoruna giren yılanı, itfaiye çıkardı

ANKARA'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Gökhan Çalışkan, dün akşam cadde üzerinde bulunan otomobilinin kaputu açınca motor kısmında yılan fark etti. Çalışkan, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Bu esnada çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmasını merakla izledi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu yılan bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 2 metrelik yılan, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.