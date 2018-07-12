(Görüntülü) Otomobilin çarpıp yaraladığı yavru kediye sahip çıktılar

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarparak bacakları kırıp, gözünden yaraladığı yavru kediye vatandaşlar ile belediye sahip çıktı.Malkara'nın Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yavru kediye henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Yaralanan kedi acılar içinde kıvranırken gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri aldıkları kediyi veterinere götürüp, tedavi altına aldı. Kedinin bacaklarının kırıldığı ve gözünden yaralandığı belirlendi. Yavru kediye sahip çıkan vatandaşlardan Müslüm Önver, "Küçük yavru bir kedi bulduk. Yavru kedi kazayla dikkatsiz bir sürücü tarafından ezilmiş veya çiğnenmiş olabilir. Yavru kedinin ayağı kırılmış, yüzünden gözünde hasar görmüş. Hayvanın bayağı canı yanıyor belli ki. Mahalle sakinleri olarak bu duruma çok üzüldük ve belediyemize haber verdik. Şimdi bu yavru kediyi belediyeden gelen veteriner ekiplerine teslim ediyoruz. Belediyemizin bu yavru kediye iyi bakacağından ve gerekli müdahaleyi yapacaklarından hiç şüphemiz yok. Daha henüz yavru bir kedi. Kedinin bu duruma çok üzüldük" dedi..