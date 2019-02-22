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(Görüntülü) Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarpma anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada, bir otomobilin bisiklet sürücüsü Yüksel Yanık'a (47) çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde geçen pazartesi meydana geldi. Yüksel Yanık bisikletiyle...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada, bir otomobilin bisiklet sürücüsü Yüksel Yanık'a (47) çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde geçen pazartesi meydana geldi. Yüksel Yanık bisikletiyle giderken, yol kenarında park halindeki 16 PR 505 plakalı otomobilin sürücüsü Nevin B., aniden kapıyı açtı. Yanık, kapıya çarpmamak için manevra yapınca bisiklet devrildi. Bu sırada arkasından gelen Mülazım A. yönetimindeki 10 KT 268 plakalı otomobil, yere düşen bisikletin sürücüsü Yüksel Yanık'a çarptı. Kontrolden çıkan Mülazım A.'nın otomobili, park halindeki 06 AP 5848 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Otomobili çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Yanık, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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