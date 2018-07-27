TEKRAR SAHİPLENDİRİLECEK Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sahibi tarafından otomobilin arkasına bağlanan iple sürüklenen köpek, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeğin hayati tehlikesi bulunmazken, 15 gün boyunca tedavi edilmesinin ardından uygun birisi bulunursa tekrar sahiplendirilecek. Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Sorumlusu ve Veterineri Emre Kangal, tedavisini yaptığı köpeğin 5-6 yaşlarında erkek ve Kangal cinsi olduğunu söyledi. Veteriner Kangal, "Köpekte sürüklenmeye bağlı çeşitli büyüklükte yaralar oluşmuş. İyileşmesi yaklaşık 15 gün sürecektir. Bu yaralar iyileştikçe yerine yeni deri oluşacaktır. Tedavisi boyunca barınakta kalacak. Sonrasında uygun birisi bulunursa sahiplendirilecek. Köpek dirençli olduğu için hayatta kalmayı başarmış" dedi. Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()
(Görüntülü) Otomobilin arkasına köpek bağlayıp sürüklediği gerekçesiyle gözaltında (2)
TEKRAR SAHİPLENDİRİLECEK Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sahibi tarafından otomobilin arkasına bağlanan iple sürüklenen köpek, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeğin hayati tehlikesi bulunmazken,...
27 Temmuz 2018 Cuma 16:50
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