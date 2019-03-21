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(Görüntülü) Otomobilden fırlayan abla ve kardeşi aracın altında kalarak öldü (YENİDEN)

İzmit'te yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilden fırlayan abla ve kardeşi, olduğu yerde dönen aracın altında kalarak öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sabah erken saatlerde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Yanyol mevkiinde...

İzmit'te yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilden fırlayan abla ve kardeşi, olduğu yerde dönen aracın altında kalarak öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sabah erken saatlerde, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yiğit(27) idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yol girişindeki tabelaya çarparak savruldu. Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit (31) araçtan fırlayarak olduğu yerde dönen aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi abla ve kardeşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede olay yeri incelemesinde bulundu. Abla ve kardeşin cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin reklam tabelasına çarptıktan sonra kendi etrafında dönmesi ve bu sırada araçta bulunan Emine Yiğit ve kardeşi Ahmet Yiğit'in araçtan fırlama anları görüldü.

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