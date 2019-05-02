(Görüntülü) Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Eyyübiye mahallesinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, ismi öğrenilmeyen otomobil sahibini çağırarak otomobilin açmasını istedi. İtfaiye ekipleri motor kaputunu açarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, doğal yaşamına bırakılırken mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.