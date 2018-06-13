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(Görüntülü) Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çakaldoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Çakaldoğan Mahallesi yönüne giden...

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çakaldoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Çakaldoğan Mahallesi yönüne giden Mustafa Kutluay (62), yönetimindeki 09 F 8371 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, Kısık mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Sürücü Kutluay, kaza yerinde öldü, araçta bulunan eşi Aliye Kutluay (54), oğlu Coşkun Kutluay (32) ve gelini Selvi Zeynep Kutluay (28) ise yaralandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları uçurumdan çıkardı. Sağlık ekipleri de ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu, ailenin İzmir'in Torbalı ilçesinden Çakaldoğan Mahallesi'ndeki yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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