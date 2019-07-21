(Görüntülü) Otomobil traktör römorkuna çarptı Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
21 Temmuz 2019 Pazar 09:19
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