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(Görüntülü) Otomobil çarpan köpeğin başından ayrılmadılar

VAN'ın Erciş ilçesinde bir otomobil köpeğe çarptı. Sürücü durmayıp araçla kaçarken, çevredeki vatandaşlar yaralı köpeğe başka araç çarpmaması için tedbir alıp, yanından ayrılmadı. Veterinere götürülen köpeğin belinde kırıklar...

VAN'ın Erciş ilçesinde bir otomobil köpeğe çarptı. Sürücü durmayıp araçla kaçarken, çevredeki vatandaşlar yaralı köpeğe başka araç çarpmaması için tedbir alıp, yanından ayrılmadı. Veterinere götürülen köpeğin belinde kırıklar olduğu tespit edildi. Erciş ilçesinin Kışla Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında bir sürücünün otomobili ile çarpıp yaraladığı köpek, çevreden geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Köpeğe başka araçların çarpmaması için yanına taşlar bırakıldı.Yaralı köpeğin başından ayrılmayan vatandaşlar, daha sonra belediye ekiplerine haber verdi. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibi, yolun ortasındaki yaralı köpeği ,YYÜ Hayvan Barınağı'na götürdü. Veteriner Hekim İhsan Nuri Çifçi tarafından ilk müdahalesi yapılan köpeğin, belinde kırıklar olduğu tespit edildi. Köpeğe, su ve yiyecek verildi. Veteriner Hekim İhsan Çifçi, otomobilin çarptığı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek," Tedaviye aldığımız köpeğin belinde kırıklar tespit ettik. Eğer omuriliğinde kopma yoksa cerrahi operasyonla düzelebilir. Omurilik kopmuşsa köpek felçli kalır" dedi.

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