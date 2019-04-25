(Görüntülü) Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı, Baba Öldü, Eşi Ve Kızı Yaralandı
25 Nisan 2019 Perşembe 16:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Türk hekimin tanımı dünya...
- 2(Görüntülü) Karın ağrısıyla hastaneye...
- 3Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından...
- 4Türk hekimin tanımı dünya tıp literatürüne...
- 5Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından...
- 6Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından...
- 7Ailelere kızamık aşısı uyarısı
- 8Ailelere kızamık aşısı uyarısı
- 9Çikolata kisti, kısırlığa neden oluyor
- 10"Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a...
- 1Okula 'Edebiyat Sokağı' kurdular
- 2Darüşşafaka Robot Kulübü dünyanın...
- 3KHAS, Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasına...
- 4Başakşehirli öğrenciler hayallerindeki...
- 5Çocukların Bozcaada’da yaptığı cam...
- 6(Görüntülü) Ankara’da, ‘Mektebim...
- 7(Görüntülü) Ankara’da, ‘Mektebim...
- 8Ankara’da, ‘Mektebim Okulları’ 23...
- 9İmalat sanayi kapasite kullanım oranı...
- 10(Görüntülü) 8 bin takım arasından...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Kereste imalathanesinde...
- 2(Görüntülü) Çanakkale'de Afganistan...
- 3Ümraniyeli Çocuklar Büyük Çamlıca...
- 4Denizli'de, yangın çıkan fabrikada...
- 5(Görüntülü) Sahile vuran yavru köpekbalığını,...
- 6Sıla Ahmet Kural davasında savcılık...
- 7Burkay: Vergi reformunda otomotive yapılacak...
- 8Sri Lanka Savunma Bakanı istifa etti
- 9(Görüntülü) CHP'li Kuşoğlu: Çubuk'taki...
- 10DHA DIŞ – Sri Lanka Savunma Bakanı istifa...
- 11(Ek bilgilerle) SILA AHMET KURAL DAVASINDA...
- 12Kayıp kadının baraj gölünde cesedi...
- 13(Görüntülü) CHP'li Kuşoğlu: Çubuk'taki...
- 14Tour Off Mersin start aldı
- 15Global Liderlik Forumu’nda dünya politikaları...
- 16Dinamo ve bakır teli hırsızlığına...
- 17Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı
- 18Euler Hermes: Dünya ekonomisi 2019’u...
- 19Sefcovic: AB firmaları Kuşak ve Yol Projesi’nin...
- 2017 yaşındaki Aleyna Can'ın ölümü:...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:10
|06:03
|13:13
|17:02
|20:03
|21:42