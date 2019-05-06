Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL -O-3 Otogar Bağlantı yolu Aksaray yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini, kaybettiği TIR devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekipler devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay yerin çağrılan vinç yardımıyla devrilen TIR kaldırıldı.
(Görüntülü) Otogar bağlantı yolunda TIR devrildi (1)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL -O-3 Otogar Bağlantı yolu Aksaray yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini, kaybettiği TIR devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken,...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:36
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