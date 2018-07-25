Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

(Görüntülü) Otobüs şöförü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci sakinleştirdi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde öfke nöbeti geçiren otizmli genci, şöför Muhammet Yağcı araçtan indirerek yaklaşık 25 dakika yürütüp derin nefes aldırarak sakinleştirdi. Şöförün duyarlı davranışı, yolcuların...

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde öfke nöbeti geçiren otizmli genci, şöför Muhammet Yağcı araçtan indirerek yaklaşık 25 dakika yürütüp derin nefes aldırarak sakinleştirdi. Şöförün duyarlı davranışı, yolcuların takdirini topladı. ​Kandıra ilçesinden İzmit yönüne giden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'ye ait 800 K numaralı otobüste annesi Songül Baştan ile birlikte yolculuk eden otizmli Berkay Baştan, kriz geçirdi. Otobüs şoförü Muhammet Yağcı, aracı yol kenarına çektikten sonra 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Baştan, ardından Berkay Baştan'ı otobüsten indirerek gezintiye çıkardı. Sakinleşmesi yönünde telkinler yaparak yol kenarındaki mısır satıcılarından mısır alıp dikkatini dağıttı. Yaklaşık 25 dakika boyunca Berkay'ı hareket ettirerek sakinleştirmeyi başaran Yağcı'nın bu davranışı, otobüsteki yolcuların takdirini topladı. Berkay Baştan, gelen ambulansla kontrol amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (Koç-Der) Başkanı İlkin Kılıçaslan, Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü’ye şoför Muhammet Yağcı’nın yaptığı davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti. Ardından otobüs şoförü Muhammet Yağcı’ya anne Songül Baştan ve Koç-Der yetkilileri duyarlı davranıştan ötürü plaket ve çiçek verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328