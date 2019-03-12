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(Görüntülü) Otobüs garajı için okaliptüs ağaçlarının kesilmesine tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, toplu ulaşım şirketi ESHOT otobüsleri için Pınarbaşı'nda yapımına başladığı garaj, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Taş ocaklarının yarattığı hava kirliliğinin egzoz gazının eklenmesiyle...

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, toplu ulaşım şirketi ESHOT otobüsleri için Pınarbaşı'nda yapımına başladığı garaj, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Taş ocaklarının yarattığı hava kirliliğinin egzoz gazının eklenmesiyle daha da artacağını söyleyen bölge sakinleri, garaj yapımı için okaliptüs ağaçlarının kesilmesini de eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım şirketi ESHOT'a bağlı otobüslerin duraklaması için Ülkü Yarış Pisti'nin bir bölümünde çalışma başlattı. Ancak bölgede yaşayan vatandaşlar, hem inşaatın başlamasına hem de bölgedeki okaliptüs ağaçlarının kesilmesine tepki gösterdi. Bir grup vatandaş, pist yanında toplanarak, çalışmaların durdurulmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen görevliler ise okaliptüs ağaçlarını, garajı istinat duvarı için kestiklerini, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasından sonra garajın çevresini yeniden ağaçlandıracaklarını bildirdi. Grup adına açıklama yapan Mali Müşavir Ayhan Gümüşer, taş ocaklarından dolayı kirliliğin çok olduğu bir bölgede yaşadıklarını belirterek, "Bizim burada zaten hava kirliliği sorunumuz var. Garajın yapılmasıyla kirliliğe egzoz gazı da eklenecek. Bu nedenle çalışmanın durdurulmasını istiyoruz. Garajın istinat duvarı için okaliptüs ağaçları kesiliyor. Yeşile zarar veriliyor" dedi.

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