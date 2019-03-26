(Görüntülü) Oto sanayide çalışan genç, kendi otomobilini yaptı

Murat KÜÇÜK BOLU,() BOLU'da, sanayi sitesinde esnaflık yapan Abdurrahman Altındaş(23), kendi imkanları ile hurda malzemelerden kendi otomobilini yaptı. Abdurrahman Altındaş, bazı parçalarını hurdadan edindiği, gövdesini de kendi imal ettiği otomobili tamamlayarak, trafiğe kapalı alanlarda kullanmanın keyfini yaşıyor. Gerede Meslek Yüksekokulu'nda makine resim bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda Bolu Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Altındaş, bir süredir hayalini kurduğu otomobilini yaptı. Altındaş, hurda malzemelerden 1 sene süren çalışma sonucu, 2 bin 500 TL'ye imal ettiği otomobili yürür hale getirdi. Altındaş, bazı parçalarını hurdadan edindiği, gövdesini de kendi imal ettiği aracı tamamladı. Altındaş, trafiğe kapalı alanlarda kendi imal ettiği otomobili sürmenin keyfini yaşıyor. Otomobilin çoğu kişinin dikkatini çektiğini söyleyen Altındaş, Zamanında kendi arabam da oldu ama bu sıfır araba yapmak düşüncesiyle oldu. Ben bu arabayı kendi imkanlarımla, babamın imkanlarıyla, harçlıklarımla beraber, kimi zaman parçasını burada veresiye alarak yaptım. Yaklaşık 2 seneden beri arabayı yapıyorum. Çevredeki herkesin ilgisi oluyor arabaya. Sağolsun sanayi esnafı parça ve tamir konusunda yardımcı oluyor. Bu arabanın kimi parçasını hurdacıdan, kimi parçasını kendi imkanlarımla aldım. Çoğu kişinin dikkatini çekiyor. Gece geç saatlere kadar çalıştığım da oldu. Sırf bir an önce yapmak amacıyla geceleri çalıştım. Şu anda arabanın bu haliyle 2 bin 2 bin 500 lira gibi bir maliyet oldu. İllaki maliyeti düşürebiliriz ama daha az verim alırız. Böyle projeler gördüm sosyal medyada. Yapabilir miyim diye düşündüm. Önce şasesini yaptım. Şaseyi yaptıktan sonra imkanım oldukça lastiklerini aldım, üst kısımlarını kapattım. Yavaş yavaş yaptım. diye konuştu. GERİ VİTES YOK Yaptığı otomobilde motosiklet motoru kullandığı için geri vites olmadığını 'Bizde zaten geri vitesi yok' sözleriyle esprili bir şekilde anlatan Antındaş, Bizde geri vites yok. Motor 4 ileri vitesli motor. Ön kampana fren sistemi mevcut ama şu anda faaliyete geçiremedik. Zamanla eksikliklerini giderip yavaş yavaş geliştirmek istiyorum. Belki seri üretime bile girmeyi düşünebilirim. Sadece trafiğe kapalı alanlarda kullanıyorum. dedi.