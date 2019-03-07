(Görüntülü) Oto hırsızı Araçları gezmek için çalıyorum

Gaziantep'te, 4 otomobil çalan Alişan K., (20) polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Alişan K. kendisini görüntüleyen gazetecilere Araçları gezmek için çalıyorum dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği farklı tarihlerde 4 otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık olayını Alişan K.'nın yaptığını tespit etti. Polis, önceki gün Alişan K.'nın Çiksorut Mahallesi'de belirlenen adresine operasyon düzenleyerek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan K., sağlık kontrolü için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden çaldın' sorusuna 'Araçları alıp geziyordum. İstersen seninkini de alıp gezebilirim' diye cevap verdi. Ayişan K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.