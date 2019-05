(Görüntülü) Otizmliler için yaşam köyü kuracaklar

İZMİR'de 8 yıl önce kurulan Anadolu Otizm Vakfı, halk, sivil toplum ve devletin el ele verip otizmlilerin iyi eğitim alarak sosyal yaşama entegre olmaları için çalışıyor. Her 59 doğumda bir otizmliye rastlandığını ifade eden Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, "Böyle giderse bundan 30 yıl sonra her 4 doğumda bir otizmli olması bekleniyor. Böyle bir dünyayı hayal edemiyorum. Vakıf olarak ailelerini kaybetmiş ve tek başına yaşayamayan otizmliler için yaşam köyü oluşturmak istiyoruz" dedi. Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve 14 yaşındaki otizmli Ege Uyar'ın babası Nüvit Uyar, vakıf olarak otizmli bireylerin toplumda kabul görmesi ve konforlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını söyledi. Sadece otizm engeli değil tüm engel alanlarıyla ilgili çalışacaklarını anlatan Uyar, ilk genel kurulda vakıfın adının Engelsiz Anadolu Vakfı olarak değişeceğini belirterek engellilerin kurtuluş savaşını verdiklerini dile getirdi. Otizmin artık görülme sıklığı açısından alarm verdiğini anlatan Uyar, her 59 doğumdan birinde otizm görüldüğüne dikkat çekti. Otizmin ömür boyu devam eden bir gerçeklik olduğunu ifade eden Nüvit Uyar, "Bugünden itibaren halk, sivil toplum ve devlet hep birlikte en doğru, sürdürülebilir ve bilimsel politikaları üretmek zorundayız. Biz bunun için varız, bunun için örgütlendik" dedi. Otizmli aileler olarak yerel yöneticilerle istişare halinde olduklarını vurgulayan Nüvit Uyar, sivil toplum örgütlerini bir araya getiren Türkiye Otizm Meclisi'ni kurduklarını ve yürütme kurulunun başında olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Türkiye Otizm Meclisi bir çatı örgütlenmedir. Türkiye'deki 1 milyon otizmli ve 4 milyon aileleriyle beraber bir kitleyi temsil ediyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce başkan adaylarımızdan sözler istedik. Şimdi seçilenleri göreve davet ediyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında otizmlilerin sıkıntılarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Otizm Araştırmaları Komisyonu kuruldu. Tüm siyasi partilerden vekillerin oybirliği ile kurulan bu komisyon bir ilktir. Geçtiğimiz hafta görev dağılımı yapıldı. Biz bu birlik ruhuyla otizmli çocuklara faydalı olacak sonuçlar çıkarmak istiyoruz. Türkiye Otizm Meclisi olarak raporumuzu komisyona sunacağız. Bir otizm eylem planının hayata geçmesi için sürecin takipçisiyiz." 'EL ELE VERELİM OTİZMİ YENELİM' Otizmlilerin öncelikli ihtiyacının eğitim olduğunu anlatan Nüvit Uyar, otizmli bireylerin bulunduğu ailelerin 'benden sonra ne olacak' kaygısı yaşadıklarını dile getirdi. Anadolu Otizm Vakfı olarak 0-6 yaş ve sonraki dönemlerle ilgili temel eğitimleri veren bir okul kurduklarını belirten Uyar, 90 otizmlinin eğitim aldığı okulda 60 kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Vakıf olarak toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdiklerini ve her görüşten ileri gelen siyasetçiyle birlikte olduklarını kaydeden Uyar, şunları söyledi: "Artık 59 doğumda bir otizmliye rastlanıyor. Böyle giderse bundan 30 yıl sonra her 4 doğumda bir otizmli olması bekleniyor. Böyle bir dünyayı hayal edemiyorum. Ailelerin 'benden sonra ne olacak' sorusuna yanıt vermek amacıyla ailelerini kaybetmiş ve tek başına yaşayamayan otizmliler için yaşam köyü oluşturmak istiyoruz. Seferihisar'ın kırsal Düzce Mahallesi'nde, vakfımıza bağışlanmış 38 dönümlük bir arazide, tek başına yaşama becerisi olmayan otizmlilerin hayatlarını üretken şekilde sürdürürebilecekleri bir merkez oluşturacağız. Bunun Türkiye'ye örnek olması için çalışıyoruz, umutluyuz. Bu vakıf için çalışan farklı görüşten siyasetçiler burada siyaset yapmıyor. Bunun en güzel örneği TBMM'de bütün partilerin oy birliği ile kurulan Türkiye Otizm Araştırmaları Komisyonu'dur. Biz bu komisyonun çok başarılı olmasını ümit ediyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ben, bütün topluma dertte bir arada olmanın millet olmanın şiarı olduğunu hatırlatarak, el ele verelim otizmi yenelim, diyorum."