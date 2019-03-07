(Görüntülü) Otizmli çocuklar aşçı olup pizza ve pasta yaptı

İSTANBUL, () ? OTİZMLİ ve işitme engelli çocuklar aşçı olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi?nin mutfağına girdi. Pizza ve pasta yapan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi?nin (İBB) başta afet ve benzeri durumlar olmak üzere Sosyal Tesisler ve İBB?ye bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu Avrupa?nın en büyük kompleksi konumunda olan Lojistik Destek Merkezi bu kez otizmli ve işitme engelli çocukları ağırladı.

Merkezin mutfağına giren küçük aşçılar önce mutfak önlüklerini bağlayıp, bonelerini ve mutfak eldivenlerini taktı. Daha sonra birbirinden lezzetli yemekler yapmaya başladı. Pastaları ve pizzalarını nasıl yaptıklarını anlatan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

AVRUPA?NIN EN BÜYÜK KOMPLEKSİ

Alibeyköy?de 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 30 bin metrekare alana kurulu olan Lojistik Destek Merkezi, başta afet ve benzeri durumlarda yürütülecek çalışmaların tek noktadan koordinasyonu olmak üzere Sosyal Tesisler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi?ne bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. 5 bin 240 metrekare depolama ve 3 bin metrekareye yakın mutfak alanının yanı sıra bünyesinde barındırdığı pek çok teknik üniteleri ile Avrupa?nın en büyük kompleksi olma özelliğini taşıyan Lojistik Destek Merkezi, yıl boyunca özel eğitim kurumlarına da hizmet vermeye devam etti.

BİN 250 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENİN YEMEK İHTİYACI KARŞILANIYOR

İBB Lojistik Destek Merkezi 8 özel eğitim kurumunda (engelli okulları) her gün toplam bin 250 öğrenci ve öğretmenin öğlen yemeği ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde her hafta bir okuldan 10 öğrenci merkezde misafir ediliyor. Okullarından araçlarla alınarak merkeze getirilen çocuklara bina içinde tanıtım turu yaptırılıyor, yapılan işler hakkında bilgi veriliyor.

2 BİN 280 ÇOCUK AĞIRLANDI

Tur sonrası ise sorumlu gıda mühendisleri ve pasta ustaları tarafından karşılanan öğrenciler önlüklerini giyip kendileri için hazırlanan pizza malzemeleri ile istedikleri içerikte pizzalar, renkli hamurlar ve kendi verdikleri şekillere göre kuru pastalar hazırlıyorlar. Öğrenciler hazırladıkları içerikleri, Lojistik Destek Merkezi?nin ustaları ile birlikte pişiriyor ve yemekhanede öğlen yemeği olarak yiyor. Kuru pastalar ise paketlenerek öğrencilerin evlerine götürmeleri sağlanıyor. Bugüne kadar toplam 2 bin 280 otizmli ve işitme engelli öğrenci İBB Lojistik Destek Merkezi?nde ağırlandı.