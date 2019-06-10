(Görüntülü) Otizimli Erkan, hayata sanatla tutunuyor

İZMİR'de otizmli ressam Erkan Kızıldağ (27), hayata resim yaparak tutunuyor. Zamanının büyük bölümünü sanata ayıran ve şimdiye kadar 8 kişisel sergi açan Kızıldağ, sergilerden elde ettiği gelirle de bir öğrenciye burs veriyor. Şimdi de Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin portelerinden oluşan yeni bir sergi açmaya hazırlanan Erkan Kızıldağ'ın en büyük hayali ise televizyon ve radyo programcısı Beyazıt Öztürk ile tanışmak. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan otistik ressam Erkan Kızıldağ, yaptığı kara kalem, sulu boya, yağlı boya resimleri ile ilgi odağı oldu. Hasan Tahsin İş Eğitim Lisesi'nden mezun olan ve annesi Hürcan Küçükkurt (57) ile birlikte yaşayan genç ressam, şu ana kadar 8 sergi açtı. Açtığı sergilerden elde ettiği gelirle de bir öğrenciye burs veren ve Mardin'de açılan bir kütüphaneye kırtasiye desteği sağlayan Erkan Kızıldağ, Yeşilçam filmlerinin unutulmayan oyuncularından Adile Naşit, Sadri Alışık, Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin portrelerinden oluşan 9'uncu sergisini açmaya hazırlanıyor. Resim yaparak hayata tutunan Kızıldağ, "Önce sulu boya ile resim yapmaya başladım. Şimdi yağlı boya ve karakalem çalışması yapıyorum. Çok resim yaptım. Karşıyaka, Buca, Narlıdere'de sergi açtım. Öğrencilere burs verdim" dedi. 'BAZEN TUVAL ALACAK PARAYI BİLE BULAMIYORUZ' Yaptığı tablolardan birinde dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso gibi iyilikleri ve güzellikleri anlatmak istediğini söyleyen Erkan Kızıldağ, "Bundan sonra yeni bir sergi açmayı planlıyorum. Yaptığım birçok resmi de Beyazıt Öztürk'e gönderdim. Ben Beyazıt Öztürk ağabeyimi çok seviyorum. Onu çok görmek istiyorum" diye konuştu. Eşinden ayrılan Hürcan Küçükkurt da, Erkan Kızıldağ'ın otizmli olduğunu 3 yaşında fark ettiğini belirtti. Henüz o yaşlarda oğlunun eline kalem verdiğini ve onu sergilere götürdüğünü anlatan Hürcan Küçükkurt, zaman zaman tuval alacak parayı bulamadıklarını ama Erkan Kızıldağ'ın tüm sorunları bir şekilde aşarak resim yaptığını belirtti. Küçükkurt, "Ağır bir hayat yaşadık ama her şeye güzel bakmak gerekiyor. Sanata yöneldik. Oğlum müzik ve resimle hayata bağlandı. Resim ve müzik oğluma çok iyi geldi. Sanatla biz dışa açıldık. Oğlum 10 yıldır Narlıdere AKM'de tiyatro oynuyor" dedi.