(Görüntülü) Osmanlı Sarayı'nda iftar menüsü

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () - Et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva, tarihi ve tarifi ile dikkat çekiyor. Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Dilistan Shipman, bütün bir ramazan boyunca şeker kaybı yaşayanlar için et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva yemeğinin tarihi ve tarifini anlattı.



Bir yanda kuzu eti, bir yanda meyveler… Ramazan ayında vücudun tüm ihtiyacını karşılayacak protein ve vitamin dolusu bir Osmanlı yemeği 'Zirva'… Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor. Et ve meyvelerin bir arada kullanılması dolayısıyla Osmanlı Saray Mutfağı kadar Mevlevi mutfağı izleri de taşıyor.



Zirva'nın Fatih Sultan Mehmet'in favori yemekleri arasında olan Mutancana ile benzerliğine dikkat çeken İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Dilistan Shipman, yemeğin tarihini ve tarifini anlattı.



"Bu yemek kuzu eti ile yapılıyor, günümüzde tavukla yapan da var" diye konuşan Dilistan Shipman, "İçinde kuru erik, kuru incir, kayısı, üzüm gibi birtakım meyveler var. Meyvelerin pişmesiyle helmelenen bir yemek. Bu yemeğin en güzel özelliği ramazan sırasında yapılıp, sonrasında imarethanelerde dağıtılıyor. Edirne'de Beyazıt imarethanesinde, İstanbul'da da Süleymaniye imarethanesinde dağıtılıyor. Sizi hem meyvelerle besliyor, hem de protein ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca bütün bir ramazan boyunca şeker kaybınız da olacağı için onu önlüyor" dedi.





İŞTE ZİRVA YEMEĞİ TARİFİ



Öte yandan Dilistan Shipman, Zirva yemeği yapmak isteyenler için tarif verdi.



Malzemeler:



500 gr kuzu eti, 200 gr badem, 1 küçük salkım üzüm, 100 ml bal, 10 kuru kayısı, 2 incir, 3 kara erik, Tuz



Yapılışı:



Etleri küçük kuşbaşı kesin, 3 yemek kaşığı su ilave edip ateşin üzerine yerleştirin. Etlerin rengi değişince yarım su bardağı su ilave edin. Piştikten sonra tuzunu ekleyin. Isıtılmış balı, soyulmuş ve az haşlanmış bademi, ince doğranmış, az haşlanmış kayısıyı, soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış üzümü, soyulmuş eriği ete katın ve yoğunlaşıncaya kadar ateşin üstünde karıştırın. Yaklaşık 2-2 saat pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.