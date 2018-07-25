(Görüntülü) Osmanlı'nın yaptırdığı kilise, ilgi bekliyor

Zafer BARIŞ NEVŞEHİR,)NEVŞEHİR'in yer altı şehri ile ünlü ilçesi Derinkuyu'da Osmanlı İmparatoru Abdülmecid Han'ın yaptırılan ve 15 Mayıs 1858 tarihinde hizmete açılan kilise, sağlam yapısına karşılık, bakımsız görünümü, duvarlarındaki kötü yazılar ve kilitli kapısıyla dikkat çekiyor. Önemli kültürel ve dini miras niteliğindeki kilise ile ilgili Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, bilgiler verdi. Balcı, Üzümlü Kilisesi (Ayios Theodoros Kilisesi), Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Sultan Abdülmecid Han zamanında yapılmış ve 15 Mayıs 1858?de hizmete açılmıştır. Bu kilise, Malakopi halkının maddi yardımlarıyla yapılmıştır. İlçemizin eski ismi, Malakopi'dir. Bu kilisenin bir an önce turizme kazandırılması gerekmektedir. Kilise, şu an kapalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğu için, biz birkaç defa resmi yazıyla kilisenin belediyemize verilmesini istedik. Ancak olumsuz yanıt aldık. İstanbul'daki Ayasofya'da eskiden ayin yapılmış, burada da 2 defa ayin yapıldı. Ayin yapılan kilise olduğu için, belediyemize devretmediler. Eğer belediyemize devredilirse, biz restorasyonunu yapıp turizmin hizmetine açacağız diye konuştu. ISLAHAT FERMANI GEREĞİ YAPILAN KİLİSE Çeşitli kaynaklara göre; Osmanlı İmparatorluğu, padişah Abdülmecid Han döneminde batılı devletler ve Rusya'nın baskılarıyla her yönden kuşatılmış durumdaydı. Rusya ile yaşanan 1853-55 Kırım Harbi, görünüşte parlak bir zaferle sonuçlandı. Ancak cephedeki zafer, içeride Osmanlı Devleti?ne pek pahalıya mal oldu. Batılı devletler, yaptıkları yardımların karşılığı olarak Osmanlı ülkesinde Hıristiyanlara yeni haklar verilmesi için 1856 Islahat Fermanı'nı yayınlattılar. İşte bu ferman gereği yaptırılan kilise, bu konumuyla da ayrı bir özellik taşıyor. Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han döneminde yaptırılan kilisenin Yunanca yazılan kitabesinde, Ayios Theodoros Trion'un bu çok kutsal kilisesi, İmparator Sultan Abdülmecid Han zamanında, onun yüksek iradesi ile Aziz İkonion (metropoliti) Neofitos Efendi'nin teşviki ile ve burada (Malakopi) ikamet eden Hristiyanların bağışları ile Haldiaslı başmimar Kiriako Papadopoulos Efendi?nin zahmetleriyle inşa edilmiştir. Ayios Theodoros'a ithaf edilmiş ve kutsanarak açılmıştır. Ki onun (Ayios Theodoros) vasıtalarıyla Allah bu memleketi bütün tehlikelerden korusun. Amin. Sene 1858 Mayıs 15'ö ifadeleri yer alıyor. Bölgede Rumların bulunduğu dönemlerde, her yıl Rum Ortodoks Patriğinin katılımıyla bahar ayinleri de bu kilisede yapılıyordu. KAPADOKYA'DA YER ÜSTÜNDE YAPILMIŞ SAYILI KİLİSELERDEN BİRİ Geçmişte önemli bir Hristiyan yerleşim merkezi olan Kapadokya'da sayısız kilise bulunuyor. Bunların bir çoğu da gizlenmiş şekilde yeraltında veya mağaralarda olan, Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmaya başladığı zamanlara kadar giden çok eski kiliseler. Ayios Theodoros Kilisesi (Üzümlü Kilise) ise onlara göre oldukça yeni sayılıyor. Yer üstünde güzel bir mimariye sahip, hoş bir çan kulesi olan yapı olarak karşımıza çıkıyor. Kilisenin ön kısmında 3 bölümlü bir narteksi bulunuyor, kilisenin 3 de apsisi var. Bunlar dışa taşkın, içten yarım daire ve dışarıdan çok cepheli. Apsis ve naos kısmının üzeri kubbelerle örtülmüş. Yapı düzgün kesme taş malzemeli. Cephesi sağır kemerlerle ve hac biçimli pencerelerle hareketlendirilmiş. Kiliseden bağımsız ama aynı bahçe içinde orijinal bir de çan kulesi bulunuyor.