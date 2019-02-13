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(Görüntülü) Osmaniye'de Ala çifti, bıçaklanarak öldürüldü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Mulla (68) ile eşi Hüsne Ala (66), evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, ilçeye bağlı Karagedik köyü İkizler mahallesinde meydana geldi. Ala çiftinin yaşadığı eve gelen yakınları...

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Mulla (68) ile eşi Hüsne Ala (66), evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, ilçeye bağlı Karagedik köyü İkizler mahallesinde meydana geldi. Ala çiftinin yaşadığı eve gelen yakınları Mulla Ala ile eşi Hüsne Ala'yı kanlar için buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve jandarmanın yaptığı incelemede çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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