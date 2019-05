(Görüntülü) Osmangazi Köprüsü’nde sürücülere 5 bin fidan dağıtıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Osmangazi Köprüsü’nü kullanan sürücülere 5 bin çam fidanı dağıtıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nce Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri’nde durdurulan sürücülere çam fidanı hediye edildi. 'Fidanla toprağa can ver, kemerle hayata yol ver' sloganı ile hayata geçirilen uygulama kapsamında Osmangazi Köprüsü’nü sürücülere 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı. Polis ekipleri, bu sırada drone ile havadan da denetim gerçekleştirdi. Yalova Emniyeti Trafik Şube Müdürü Nurcan Şaylı, yapılan uygulama ile amacın trafik kazalarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek olduğunu söyledi. Müdür Şaylı, "Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bizler de sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri konusunda gerekli hatırlatmaları ve uyarıları yaptık. Ayrıca ‘Fidanla toprağa can ver, kemerle hayata yol ver’ sloganıyla kendilerine birer fidan armağan ederek farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Amacımız trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek için 7/24 yollarda çalışmak. Unutmayalım ki kurallara uymak medeniyettir. Bu fidanlarımızı Osmangazi Köprü gişeleri çıkışında sürücülerimize armağan ederek onların trafik kurallarına uymaları konusunda hem bir uygulama yapıyoruz hem de kendilerini uyarıyoruz. Umarız amacına ulaşır, fidanlar toprakla buluşur ve sürücüler kurallar konusunda daha dikkatli olurlar" dedi.