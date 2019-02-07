(Görüntülü) Ortaokul öğrencisinden özel öğrencilere özel proje

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, ortaokul öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk (13), otizmli ya da mental geriliğe sahip özel çocuklar için renkleri ve sayıları çeşitli dillerde söyleyen robotik cihaz geliştirdi. Özel eğitim kurumunda kullanılmaya başlanan cihazın faydalı olduğu belirtildi. Saruhanlı Cumhuriyet Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk, otizmli çocuklar için renkleri ve sayıları Türkçe, İngilizce, İspanyolca ile Fransızca söyleyen robotik cihaz geliştirdi. Otizmli çocukların, cihazla renkleri ve sayıları daha kolay öğreneceği belirtildi. Manisa Valiliği'nce kodlama projesi 'KodlaManisa' kapsamında tasarlanan, 'Renkleri ve sayıları engelsiz öğren' isimli projenin 2 ayda tamamlandığını belirten Mehmet Hilmi Kocacenk, cihazın maliyetinin ise 200 lira olduğunu söyledi. Geliştirilen cihaz, Saruhanlı ilçesindeki özel eğitim merkezinde kullanılmaya başlanırken, özel çocuklara yardımcı olabilmek adına bu projeyi geliştirdiğini kaydeden Kocacenk, şöyle konuştu: "Bu projeyi okulumuzdaki engelli arkadaşlarımızı örnek alarak yaptık. Okulumuzdaki engelli arkadaşlar, renk ve sayıları öğrenmekte güçlük çekiyordu. Renkleri de dilleri de öğrenmek için bu projeyi geliştirdik. Türkçe'nin yanı sıra İngiliz ve Fransızca dillerini de yükledik cihazımıza. Sadece ülkemiz için değil, bunu ülke dışında da kullanabiliriz. Önümüzdeki günlerde cihazımızın telefon uygulamasını da yapacağız. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize." CİHAZLA KALICI VE HIZLI ÖĞRENİYORLAR Cihazın kullanıldığı özel eğitim kurumunda görevli psikolog Öznur Dilsizoğlu ise "Cihaz birçok duyu organlarına hitap ettiği için kalıcı ve hızlandırılmış şekilde kullanılıyor. Basit olması da bizim için çok önemli. Çocuklar kendi kendine pekiştirdiği için hem oyun gibi geliyor hem de daha fazla yapmak istiyorlar. Öğrencilerimiz renklerin ve sayıların daha kolay şekilde farkına vardı. Cihazın üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.