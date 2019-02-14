(Görüntülü) Ortaokul öğrencilerinden ihtiyaca yönelik robotlar

Melis KARAKUZULU, Tekin GÜRBULAK İZMİR, () İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, teknoloji tasarım dersi kapsamında, okulun kısıtlı imkanlarıyla toplumda fark ettikleri sorunlara çözüm bulmak amacıyla tasarladıkları, görme engelliler için sensörlü ayakkabı ve metal atık madde toplayıcı robot ile fark yarattı. Bayraklı ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda 7 ve 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler, teknoloji tasarım dersi kapsamında, öğretmenlerinin yardımı ile hayatı kolaylaştıran çözümler üreten robotlar tasarladı. Öğrencilerden Meryemgül Erel ve Taha Sarı, tekstil firmalarında yere dökülen toplu iğnelerin toplanması konusunda yaşanan sıkıntıdan yola çıkarak, metal malzemeleri dairesel hareketler yaparak toplayan ve üzerinde bulunan haznede biriktiren bir robot tasarladı. Raşit Tanışır ise, görme engelli vatandaşların yolda bastonlarla yürürken zorlandığını farkederek, onlar için 30 santim yakındaki engelleri algılayıp ses veren sensörlü bir ayakkabı prototipi geliştirdi. Toplumda belirledikleri sorunlara çözüm önerisi getirmeyi amaçlayan öğrencilere, teknoloji tasarım öğretmeni Cansever Özden ve bilişim öğretmeni Çiğdem Ceylan destek verdi. 'DEDEMİN ÇALIŞTIĞI TEKSTİL FABRİKASINDAKİ SORUNU GÖRDÜM' Başta toplu iğne toplama amacıyla yola çıkılarak metal malzeme toplayıcı robot tasarlayan Meryemgül Erel (14), Bu proje fikrini dedemin işinden yola çıkarak buldum. Küçükken dedemin tekstil fabrikasına giderdim ve yerlere dökülmüş, saçılmış toplu iğneler görürdüm. Hepsini toplamak mümkün olmadığı için bir yığın iğne israf edilirdi. Buna bir çözüm bulmak amacıyla robotumu tasarladım. Robot hem dekoratif süs, hem de toplu iğne toplayıcı görevi görüyor. Projem sanayi bölgelerindeki fabrikalarda yere dökülen iğne, çivi, demir tozu gibi atık parçaları toplama amaçlı yapıldı. Robot, dairesel hareketler çizerek yere saçılan metalleri altında bulunan mıknatıs sayesinde kısa sürede topluyor. Ayrıca robotumuz, toplama işi bittikten sonra çivi ve benzerlerinin biriktirildiği alana gidip, mıknatıslanmayı durdurarak metallerin boşaltma alanına kendiliğinden boşaltımını sağlayacak şekilde tasarlandı. Pille çalışabildiği gibi güneş enerjisi paneli ile de çalışabiliyor, şarj kontrol panelinden kontrol edilebiliyor dedi. Robotu programlama konusunda çalışma yapan Taha Sarı (12) ise arduino kodlama programı ve iki adet DC motor kullandıklarını söyledi. 'GÖRME ENGELLİLERİN ZORLANDIĞINI GÖRDÜM' Sensörlü ayakkabı tasarlayan öğrenci Raşit Tanışır (12), Görme engellilerin baston kullanırken zorlandığını gördüm. Onlar önlerine çıkabilecek engelleri baston yardımıyla bulmak zorundalar, onları bu zorunluluktan kurtarmak ve daha rahat hareket imkanı sağlamak için bu ayakkabıyı tasarladım. Ayakkabı 30 santim uzaklıktan itibaren önüne çıkan engelleri fark ederek uyarı sesi veriyor. Yan tarafında bulunan güneş paneli sayesinde kendi kendini şarj edebiliyor. Bu ayakkabı ile daha özgür hareket edebileceklerini düşünüyorum. Ayakkabının patentini alıp satışa sunulmasını istiyorum diye konuştu. Teknoloji tasarım öğretmeni Cansever Özden ise şunları söyledi Dersimizde çocuklarımıza günlük hayatta karşılaştıkları problemleri bilimsel yolla çözebilme becerisi kazandırmayı hedefliyoruz. Soru-cevap yoluyla çocukların düşüncelerini açmayı hedefliyoruz. Projeler bu şekilde ortaya çıktı, çocuklara robotik kodlama öğreterek tasarımla bilişimi birleştirdik. Derslerimiz çok zevkli geçiyor fakat robotik kodlamaları yaptığımız bilgisayarlar çok eski, başka bir okuldan geldi. Program yüklemek, yazılım yüklemek çok zor oluyor. Okulumuzda bu anlamda imkanlar çok kısıtlı. Hayırseverlerin de yardımıyla bilgisayarlarımız yenilenirse ve robot tasarımı konusunda yeni materyaller alabilirsek çocuklarımızın çok daha büyük başarılara imza atacağından eminim.