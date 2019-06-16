Ersan SAN - İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam ortak yayınına ev sahipliği yapacak Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı havadan görüntülendi. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu saat 21.00'da ortak yayın için Lütfi Kırdar'da bir araya gelecek.
(Görüntülü) Ortak Yayının Yapılacağı Lütfi Kırdar'ın Havadan Görüntüsü (Tekrar)
Ersan SAN - İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam ortak yayınına ev sahipliği yapacak Şişli'deki Lütfi Kırdar...
16 Haziran 2019 Pazar 12:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.