(Görüntülü) Ortadoğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

İlker KILIÇASLAN- Nurettin DOĞAN ALAŞEHİR(Manisa), () Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 200 bin dekarlık bağlardan elde edilen yıllık 50 bin ton asma yaprağının 22 bin tonu, sofralarda sarma olarak yer almak üzere salamura olarak Ortadoğu ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor. Ortadoğu ülkelerinin Türk damak tadına daha yakın olduğu için salamura yaprağı tercih ettiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş, İlçemizde yapraklarımız salamura olarak yapılamaya başlandı. Haziran ayı itibariyle Ortadoğu ülkeleri ile ABD'ye salamura yaprak ihracatımız başlayacak diye konuştu. Manisa'nın Sultaniye üzüm üretiminde önemli bir yere sahip ilçesi Alaşehir'deki bağlarda yeni filizlenen asma yapraklar, taze olarak hem iç hem de dış piyasa için toplanmaya başladı. Üzüm üreticileri, aşırı sıcaklara yakalanmamak için sabah saatlerinde bağlarda yaprak toplayarak salamura yapılması için işletmelere gönderiyor. Kasalar halinde üreticiden alınan asma yaprakları ise, işletmelerde hem iç piyasa hem de dış piyasa için salamura hale getirilip, büyük bidonlarda işleniyor. GEÇEN YILA NAZARAN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK 15 yıldır bağcılıkla uğraşan Ali Yağız, fiyatların geçen yılla aynı olduğunu belirterek, Sezonda eğer üzüm az olursa, yaprak çok olur. Bu sene üzüm az, yaprak çok. Ancak fiyatlarda geçen yıla nazaran bir değişiklik yok. Maliyetimiz her geçen yıl artarken, yaprak fiyatlarında bir artış olmuyor. Geçen yıl taze yaprağı kilogramı 3 lira ile 4 lira arasındaydı. Fiyatlar daha sonra 2 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Bizim beklentimiz taze yaprağın 5 lira olması diye konuştu. 50 BİN TON YAPRAK TOPLANIYOR Alaşehir ilçesinde yaklaşık 200 bin dekar bağ alanın bulunduğunu ve yüzde 45 oranında sofralık, yüzde 55 ise kurutmalık üzüm üretiminin yapıldığını dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş, yıllık asma yaprağı üretimlerinin de 50 bin ton olduğunu dile getirdi. Memiş, Yaprak üzüm üreticiliğinde özellikle kadın iş gücü bakımından hem ev ekonomisine hem de ikinci ürün gibi değerlendirilerek ilçe ekonomisine önemli bir katma değer oluşturmaktadır. Nisan sonu temmuz ortasına kadar bağlarımızdan özellikle kadınlarımız yaprak toplayarak ekonomilerini belli bir miktarda iyileştirmeye çalışmaktadır. Fiyatlarımız ise kilogramda 2 lira ile 4 lira arasında değişmektedir. Yarım saplı veya sapsız yaprak şeklide toplanıp salamura olarak değerlendirilmektedir. Tahminimize göre ilçemizde 200 bin dekarlık bağdan yıllık 50 bin tona yakın yaprak toplanmaktadır diye konuştu. ORTADOĞU ÜLKELERİNİN GÖZDESİ İlçede toplanan yaprağın 22 bin tonunun özellikle Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini dile getiren Memiş, İlçemizden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Filistin başta olmak üzere ihracat yapıyoruz. Turgutlu, Salihli ve merkezden de yaprak ihracatı oluyor. Salamura olarak ihraç ediliyor. İhracatımız mayıs ayı sonu ile haziran ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Taze olarak toplanıp salamura olarak hazırlanıp ihraç ediliyor diye konuştu. Memiş, Ortadoğu ülkelerinin asma yaprağını en çok tercih etmesindeki sebebinin, damak tadının benzer olmasından dolayı olduğunun altını çizdi. İÇ PİYASADA 5 LİRA İLE 8 LİRA ARASINDA SATILIYOR Yaprak alımı yapanlardan Beyazıt Şahbaz, önümüzdeki sezon iç ve dış piyasa için hazırlıkların başladığını belirterek, Genelde Irak taraflarına ihracat yapıyoruz. Kimi zaman da Almanya'ya yaprak gönderiyoruz. Üretimimizin yüzde 30'u ihracat yapılıyor, yüzde 70'ini ise iç piyasaya gönderiyoruz. İç piyasada marketlerde salamura olarak satılıyor dedi. Fiyatların geçen yılla aynı olduğunun altını çizen Şahbaz, Yaprak fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasında çok bir fark yok. Bu sene üzüm az olduğu için yaprak biraz fazla. Kalitesine göre 2.5 lira ile 6.5 lira arasında alım yapıyoruz. Piyasada ise 5 lira ile 8 lira arasında satılıyor diye konuştu. Şahbaz son olarak yaprakta yaşadıkları en önemli sorunun kalıntı olduğuna dikkat çekerek, Bu konuda yurt dışına ihracatta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu nedenle yaprak alımında titiz davranıyoruz. Üreticilerimizin organik yaprak üretimini geliştirmeyi gerektiğini düşünüyoruz dedi.