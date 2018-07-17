(Görüntülü) Ormanda gördüğü ayıyı 'Gel buraya oğlum' diyerek çağırdı(2)

AYI ÖNÜNÜ ÇIKTI, ÇEKİM YAPTI Murat KÜÇÜK/BOLU,() Bolu'nun Seben ilçesinde gördüğü ayıyı 'Gel oğlum' diyerek çağıran Mürsel Yılmaz, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Senelik iznimi geçirmek için memleketim olan Bolu'nun Seben ilçesine geldim. Hafta sonu yaylaya gitmek için Seben'den Bolu'ya giderken karşıma birden ayı çıktı. Ayı çıkınca ben de durmak zorunda kaldım. Sonra baktım ayı kaçmıyor. Ben de arabadan inip fotoğraf ve video çektim. Ayı mülayimmiş hiçbir şey yapmadı bana. Güzel bir çekim oldu." dedi.