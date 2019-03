(Görüntülü) Orhan Kural: 1 defa içilen sigara yüzde 60 oranında bağımlılık yapıyor

Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadelelerle tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, üniversite öğrencileriyle ‘Yaşanabilir çevre için el ele’ konferansında bir araya geldi. Kural, “Sigarayı bir defaya mahsus bile içseniz yüzde 60 oranında bağımlılık yapıyor” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği iş birliğiyle ‘Yaşanabilir çevre için el ele’ başlıklı konferans gerçekleşti. Konferansta öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Orhan Kural, öğrencilerle tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleleri paylaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen konferansta, Kural öğrencilerin sorularını da yanıtladı. SİGARA İÇİCİLERİNİN SAYISI 7 MİLYON KADAR AZALDI Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, yaptığı açılış konuşmasında geçmiş yıllarda her yerde sigara içildiğine dikkat çekerek, o yıllarda 7-8 gönüllünün bir araya gelip Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ni nasıl kurduklarını anlattı. Dr. Aydın, “Günümüzde büyük bir mücadele veriyoruz. İstediğimiz noktaya henüz gelemedik ama daha yapacak çok işimiz var. Her yerde sigara içilen dönemlerde 28-29 milyon olan sigara içicilerinin sayısı, bugünlerde 20-21 milyonlara düştü. Bu da tamamen Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin yılmadan sigara kartellerine karşı vermiş olduğu mücadelenin bir sonucudur” diye konuştu. Sigara savaşçısı olarak tanınan Dr. Mustafa Aydın, öğrencilerine “Ne olur kendinize zarar vermeyin, sizden doğacak çocukların hayatını kanser ipoteği altına almayın” tavsiyesinde bulundu. “GENÇLER ‘HAYIR’ DEMEYİ BİLMELİ” Gençlerle buluşmasında onlara yaşadığı hikayeleri anlatan Orhan Kural, amaçlarının gençlerin hiç sigaraya başlamaması olduğunu söyledi. Kural, gençlerin ‘hayır’ demeyi bilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bizim amacımız sigaraya bir defa bile başlamamaları. Sigara teklifine yok demeyi bilin ve iyi arkadaşlar seçin. Arkadaş bu noktada çok önemli bir kavram” diye konuştu. Sigarayla mücadele için yaptıkları projeden de söz eden Kural, “Sigara cumhurbaşkanımızın bütün çabalarına rağmen hala gençler arasında kullanılıyor. Projemizde okullardan 15 kişilik öğrencileri göğüs hastalıkları hastanelerine götürüyoruz ve bunlar genellikle sigara içen öğrencilerden seçiliyor. Orada hastalarla ve sürekli dert yanan yakınlarıyla konuşuyorlar. Sigaraya başladığımız an bir kerelik bile olsa yüzde 60 ihtimalle bağımlı oluyorsunuz her şey bir defa ile başlıyor. Biz buradaki gençleri korumak istiyoruz onlar bağımlı olduktan sonra kim kurtaracak ki Cem Yılmaz mı? Sezen Aksu mu?” ifadelerini kullandı.