(Görüntülü) Orhan Gencebay sevgisi şaşırtıyor

ADIYAMAN'da yaşayan Murat Koçak (48), 30 yılı aşkın süredir sanatçı Orhan Gencebay'a ait kaset, plak, fotoğraf ve film afişlerini toplayarak müzeye çevirdiği evinin odasında sergiliyor. Koçak, koleksiyonunu gerçek bir müzede sergilemek istiyor. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 2 çocuk babası Murat Koçak, Orhan Gencebay'a olan sevgisi nedeni ile 30 yıl önce sanatçıya ait plak, kaset, poster, afiş, kartpostal gibi eşyaları toplamaya başladı. Koçak, her geçen yıl büyüyen koleksiyonunu evinin bir odasında sergiliyor. Sanatçıya olan hayranlığı nedeni ile saz çalmayı da öğrenen ve tüm şarkılarını ezberleyen Koçak, "Orhan Gencebay ile ilgili dergiden, gazeteden bütün kupürleri toplayıp arşivledim" dedi. TÜM KASETLERİNİ BİRİKTİRDİ Sanatçının tüm müzik arşivine sahip olduğunu belirten Koçak, şöyle devam etti: "Kaset olarak ilk baskısından son baskısına kadar yaklaşık 300 civarında kaset var. Plakları da dahil yerim küçük olduğu için böyle bir odada sergilemeye çalıştım. Afişlere yer bulamadığım için sergileyemedim. Arayanlar soranlar oluyor. Tabi Türkiye'de Orhan Gencebay meraklısı arkadaşlarımız var. Koleksiyon yapmaya çalışanlar var. Türkiye'de böyle arşiv yapan nadir kişiler var." 'ARABA, EV TEKLİF EDENLER OLDU' Meraklısının kendisini arayarak cazip teklifler sunduğunu belirten Koçak, "Böyle bir arşivi satın almak için araba, ev teklif edenler bile oldu. Satmayı düşünmedim çünkü yaklaşık 35 yıldan fazladır dişimden tırnağımdan biriktirmeye çalıştım bu seviyeye geldi. Gittiğim yerlerde plakçıları gezerdim" diye konuştu. 'ORHAN GENCEBAY İLE TANIŞTIM' Koleksiyonun kendisini rahatlattığını ve mutlu ettiğini dile getiren Koçak, "İlk kez 2004 yılında Orhan Gencebay’ın imza gününe katılarak onunla tanıştım. Yeni bir koleksiyoner parçaya ulaştığınızda insanı mutlu ediyor. Gençlerin de bu uğraşa yönelmesini tavsiye ederim. İnsanı birçok sıkıntıdan, stresten uzaklaştırır hayata bağlar tavsiye ediyorum" dedi. 'KOLEKSİYONUMU GERÇEK BİR MÜZEDE SERGİLEMEK İSTİYORUM' Koleksiyonundaki kaset ve kupürleri bir müzede sergilemeyi hayal ettiğini vurgulayan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı: "Güzel bir yerim olsa sergilemeyi düşüyordum. Valilik veya belediye yer tahsis etseler güzel bir müze yapmayı düşünürdüm. Türkiye'de ilk olacağını sanıyorum. Adıyaman gibi bir yerde yerli veya yabancı turist geldiği zaman onların en azından gelip görecekleri merak edip görecekleri bir yer olması güzel olur. Yetkililer inşallah buna cevap verirler."