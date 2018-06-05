ANKARA () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Karargâhta görevli Karargâh ve Daire Başkanları ile birlikte dün akşam Genelkurmay Başkanlığında vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlerle beraber düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
(Görüntülü)Orgeneral Akar, erbaş ve erlerle iftar yemeğine katıldı
ANKARA () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Karargâhta görevli Karargâh ve Daire Başkanları ile birlikte dün akşam Genelkurmay Başkanlığında vatani görevini...
05 Haziran 2018 Salı 10:27
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