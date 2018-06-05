(Görüntülü)Orgeneral Akar, erbaş ve erlerle iftar yemeğine katıldı

ANKARA () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Karargâhta görevli Karargâh ve Daire Başkanları ile birlikte dün akşam Genelkurmay Başkanlığında vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlerle beraber düzenlenen iftar yemeğine katıldı.