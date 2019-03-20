(Görüntülü) Ordu'ya şehit acısı düştü (5) (Aktüel)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı’nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı’nın naaşı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Burada törenle karşılanan Şehit Damcı için Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Ulu Camii’nde de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, protokol, askeri erkân, polis ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan şehit Damcı’nın, cenazeye katılan babası Bahittin ve annesi Emine Damcı taziyeleri kabul etti. Törende şehidin annesi Emine Damcı, gözyaşlarına hakim olamazken, baba Bahittin Damcı ise metanetini korudu. Şehit Damcı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ordu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Emre KOLTUK-Mustafa KIRLAK/ORDU,()-