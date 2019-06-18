(Görüntülü) Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı-GİRESUN (2)
18 Haziran 2019 Salı 12:30
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