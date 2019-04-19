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(Görüntülü) Ordu'da yönleri farklı mezarlar şaşırttı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye ilçesinde bulunan Tepe Mezarlığı'ndaki bazı mezarların yönünün birbirinden farklı oluşu, görenleri şaşırtıyor. Birçok mezar yerinin yönlerinin farklı olduğunu görenler, başrollerini...

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye ilçesinde bulunan Tepe Mezarlığı'ndaki bazı mezarların yönünün birbirinden farklı oluşu, görenleri şaşırtıyor. Birçok mezar yerinin yönlerinin farklı olduğunu görenler, başrollerini Şener Şen ve Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladıklarını söyledi. Ünye'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde, büyük bölümü dik arazi üzerinde yer alan Tepe Mezarlığı'ndaki bazı mezarların yönü, kıbleye bakarken, bazılarının ise diğerlerine göre ters yöne baktığı görüldü. Mezarların yönlerinin bazılarının birbirine göre ters olduğunu görenler, Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile Kemal Sunal'ın paylaştığı 'Davaro' filmindeki 'kıble- hortum' sahnesini hatırladığını söyledi. Yörede 'türbe mezarlığı' olarak da bilinen mezarlıkta, 100 yıllık mezarların olduğu ve bazı mezarlara ise Ermenilerin defnedildiği belirtildi.

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