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(Görüntülü) Operasyonda yakalanan DEAŞ üyeleri, yaralı Suriyelileri dolandırmış

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk 2'si çocuk 10 şüphelinin, Suriye'de yaralanan sivilleri Türkiye'deki devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi ettirip, paralarını...

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk 2'si çocuk 10 şüphelinin, Suriye'de yaralanan sivilleri Türkiye'deki devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi ettirip, paralarını aldıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerin kişilerin evlerine, 30 Haziran'da eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 1'i kadın 5 kişi, nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı.

ÜCRETSİZ TEDAVİ ETTİRİP, PARALARINI ALDILAR

Polis operasyonda, daha öncede bir çok kez gözaltına alınıp serbest bırakılan DEAŞ terör örgütünün sözde Adana emiri Mahmut Özden'i de yakaladı. 7 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlenen örgütün Suriye'de patlama ve çıkan çatışmalarda yaralanan sivilleri Hatay üzerinden Adana'ya getirip buradaki devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi ettirdiği öğrenildi. İyilişen Suriyelilere ise tedavinin paralı olduğunu söyleyen şüphelilerin bu yöntemle örgüte ciddi miktarda finans sağladığı ortaya çıktı. Ayrıca Mahmut Özden'in imamlık dışında kadı görevi de üstlendiği, çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptandı.

Şüphelilerin ayrıca, yakalandıktan hakim ve savcının önünde ayağa kalkmadığı ve "Biz sadece Allah'ın huzurunda ayağa kalkarız' dediklerinde öğrenildi.

Emniyette sorgulanan şüpheliler ise ülkenin şeriatla yönetilmesini, demokrasiye karşı olduklarını savundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.
 

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