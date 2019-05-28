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(Görüntülü) Önündeki TIR'a çarpan TIR'ın kabini koptu: 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan başka TIR'ın kabini koptu. Kabin ile birlikte yola düşen sürücü yaralandı. Kaza, dün gece Eskipazar Kemikli Rampaları mevkiinde...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan başka TIR'ın kabini koptu. Kabin ile birlikte yola düşen sürücü yaralandı. Kaza, dün gece Eskipazar Kemikli Rampaları mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Aşık İnan yönetimindeki 34 HZ 2648 plakalı TIR, önündeki Kemal Ünal idaresindeki 78 AJ 476 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR’ın kabini koparak yola düştü. Kabinden düşen Aşık İnan, yaralandı ve ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, vinç yardımıyla hurdaya dönen TIR kopan kabiniyle birlikte yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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