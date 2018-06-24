(Görüntülü) Önce oy kullandılar, sonra düğüne gittiler

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Bünyamin ve Kardelen Çiftçi çifti, gelin ve damatlıkla oylarını kullandıktan sonra düğünlerine gitti. Beyler Mahallesi'nde oturan ve bu akşam dünyaevine girecek olan Bünyamin ile Kardelen Çiftçi, öğleden sonra 13 Kasım İlkokulu'na gelerek 1027 numaralı sandıkta oy kullandı. Gelin ve damatlıkla oy kullanmaya gelince seçmenlerin ilgi odağı olan çift, "Düğüne gitmeden önce vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık ve şimdi düğünümüze gidiyoruz. Düğünümüzün seçim tarihine denk gelmesi, bize iki heyecanı bir arada yaşattı" ifadelerini kullandı.