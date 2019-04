(Görüntülü) On Numara'da 8 büyük ikramiye Karacabeyli talihliye çıktı

ON Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde 12 büyük ikramiyeden 8'i Bursa’nın Karacabey ilçesinde aynı kişiye çıktı. Bu durum sosyal medyada tartışma yaratırken, Milli Piyango İdaresi’nden (MPİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada, aynı kişi tarafından oynanan 4 kupona 8 büyük ikramiyenin çıktığı belirtildi. Kuponların oynandığı bayinin işletmecisi Aykut Asa ise talihlinin sayıları birer farkla, farklı kombinasyonlar yaptığını söyledi. Milli Piyango'nun her hafta Pazartesi akşamı çekilişi yapılan ‘On Numara’ şans oyununda büyük ikramiye bu hafta 12'ye bölündü. Büyük ikramiyenin 8'inin, dün Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Panayır Caddesi’ndeki şans oyunları bayisinde kuponları yatıran kişiye çıktığı ortaya çıktı. Çekiliş sonunda 4 kuponun 8 kolonunda, 1, 2, 6, 8 11, 12, 14, 23, 26, 27, 29, 34, 36 41, 42, 51, 54, 58, 67, 69, 77, 79 sayılarından 10'unu bilen talihli, toplam 225 bin liranın sahibi oldu. Ancak talihli henüz ortaya çıkmadı. TARTIŞMA YARATTI, MİLLİ PİYANGO İDARESİ AÇIKLAMA YAPTI Büyük ikramiye çıkan 8 kolonun aynı bayiden ve aynı kişi tarafından oynanması, sosyal medyada tartışa yarattı. Bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İdaremiz bayisi, bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır" ifadeleri kullandı. Kuponların tamamının bayi Aykut Asa tarafından oynatıldığına işaret edilen açıklamada, "İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan Pazartesi günü 17.00-18.00 saatlerinde bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır" denildi. BAYİNİN İŞLETMECİSİ KONUŞTU Kuponların oynandığı bayinin işletmecisi Aykut Asa ise, "Mart ayında Şans Topu'nda 137 bin liralık büyük ikramiyeyi vermiştik. Büyük ikramiyeyi 8 kez bilen talihlinin benim bayimde oynadığını duyunca çok şaşırdım. Diğer il ve ilçelerde de duyuldu bu durum. Müşterilerim arttı. Biz Karacabey’de olan bir bayi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Bunun da en güzel örneği bu talihlimiz" dedi. SAYILARI BANKO OLARAK İŞARETLEMİŞ Talihlinin sayıları banko olarak işaretlediğini belirten Aykut Asa, "Sayıları birer farkla, farklı kombinasyonlar yapmış. Bu büyük ikramiyeyi tutturan tek bir kişi. Müşterimiz büyük ikramiye bize çıkmaz diye düşünüyorlar. Ben Karacabey’de bir bayiiyim. 10 tane kupon yapan müşterime 8 büyük ikramiyeyi verdik. İstanbul’da biliyorsunuz ki Nimet Abla var. Biz de Bursa’da bir Nimet Abla yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu. 'TALİHLİYİ TANIDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM AMA HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI' Bayinin bulunduğu Runguçpaşa Mahallesi'nin muhtarı Kemal Tetik (59) ise, "Ben de uzun yıllar şans oyunu bayisi işlettim. Ancak ilk defa bu kadar şanslı birini görüyorum. Bu talihlinin arkadaşımızın bayisinden çıkması bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz ki talihliler toplumda deşifre olunca rahatsız ediliyorlar. Talihliyi şu an bilmiyoruz, ama burada tanıdığımız birine çıktığını düşünüyorum. Çünkü şans oyunu oynayan insanlar genellikle birbirini tanır. Bu arkadaşımız çok şanslı biriymiş” şeklinde konuştu. 'İLÇEMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR DURUM' Talihlinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Orhan, "Talihli belki benim çalıştığım kahvehaneden biri olabilir. Büyük ikramiyenin Karacabey’imize çıkması sevindirici. Tahminimce 8 büyük ikramiyenin de bir ilçeye çıkmış olması On Numara şans oyunu tarihinde bir ilk. Bu bizim için sevindirici bir olay. Tabi ki bana çıkmaması da üzücü bir olay” dedi.