(Görüntülü) On bin yıl önce ilk beyin ameliyatı yapılan kafatası ilgi görüyor
07 Ağustos 2018 Salı 16:41
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