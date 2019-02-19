(Görüntülü) Omurgası kırılan 'Coni', fizik tedavi ile yürüyecek

ANKARA'da ev kadını Birsen Keçeçioğlu'nun bilinmeyen bir nedenle omurgası kırılan ve bu yüzden arka bacaklarını kullanamayan köpeğine yürüteç takıldı. 5 yaşındaki 'Pinscher' cinsi 'Coni' adındaki köpeğe şimdi yürüyebilmesi için veteriner klinikte akupunktur, elektroterapi, manuel ve hidroterapi yöntemiyle fizik tedavi uygulanıyor.Birsen Keçeçioğlu, 3 yıl önce beslediği köpeği veterinere götürdüğünde bilinmeyen bir nedenle omurgası kırılan ve bu yüzden arka bacaklarını kullanamayan köpeği görüp sahiplendi. Keçecioğlu, yürüteç takılan köpeğin tedavisini aynı klinikte sürdürdü. Ameliyat edilen köpek, tedaviye rağmen yürüteçten kurtulamadı. Keçecioğlu, 1 ay önce köpeğinin yürüteçsiz yürüyebilmesi için başka bir veteriner kliniğine götürdü. Köpeğe burada akupunktur, elektroterapi, manuel ve hidroterapi yöntemiyle fizik tedavi uygulanmaya başlandı. Koşu bandında egzersiz de de uygulanan 'Coni'nin, bu yöntemle yürümesi amaçlanıyor.'YÜRÜMESE DE BENİM KÖPEĞİM BAKACAĞIM'Birsen Keçeçioğlu, köpeğin omurgasının nasıl kırıldığını bilmediğini söyleyerek, "Daha önce ufak bir operasyon geçirdi. Onun üstüne 10 gün klinikte kaldı. Sonra fizik tedaviye başlandı. Haftanın 3 günü geliyoruz, fizik tedavi görüyor. Şu anda durumu çok çok daha iyi. Bacaklarında gelişme var. Zaten yürümese de benim köpeğim bakacağım" dedi.'TEKRAR YÜRÜMESİNİ AMAÇLIYORUZ'Veteriner hekim Bahar Terzi, 'Coni'nin omurgasında kırık bulunduğu ve bu durumun omuriliğine zarar verdiğini söyledi. 'Coni'nin arka bacaklarını kullanamadığını belirten Terzi, "Ama tamamen sinirleri kopmadığı için his var, uzun süre kullanmadığı için kas kaybı, sinirlerinde zayıflama olmuş. Bu yüzden fizik tedavi görerek bacaklarını güçlendirip tekrar yürümesini amaçlıyoruz. 1 aydır bizde tedavide. Çok iyi gelişmeler kaydettik. Tekrar yürüyeceğine inanıyoruz" dedi.'AYAĞA KALKMA İSTEĞİ ÇOK FAZLA'Veteriner teknikeri ve fizik terapi sorumlusu Yağmur Denli, omurgası kırılan 'Coni'nin şiddet gördüğünü tahmin ettiğini belirtti. Sahibinin ilk getirdiğinde oluşan kırık nedeniyle uyutulmasını istediğini kaydeden Yağmur Denli, "Ama biz 'Coni' çok hayata bağlı olduğu için çok fazla uyutma taraftarı olmadık. 'Sonuna kadar mücadele edelim' dedik. 'Coni' gayet mutlu ve yaşama çok bağlı bir köpek. Yaklaşık 3 yıldır tedavi görüyor. 1 aydır fizyoterapi yapıyoruz. Koşu bandı, akupunktur, elektroterapi, manuel ve ara ara hidroterapiye alıyoruz. Yoğun bir tempoyla gidiyoruz. Çünkü, 'Coni' çok hızlı tepki vermeye başladı. Kaslar çok hızlı toparlandı, ayağa kalkma isteği çok fazla ve bunun için çok mücadele veriyor. 1 ay önce ilk karşılaştığımızda arka ayaklarını hiç kullanamıyor ve sürünerek hareket ediyordu. Hep kucakta olduğu için de hareket etme isteğini de kaybetmişti" diye konuştu.