(Görüntülü) Ömer Halisdemir için memleketi Niğde'ye kadar pedal çevirecekler

İSTANBUL, () – 15 TEMMUZ Darbe Girişimi esnasında ilk kurşunu sıkan şehit Astsubay Ömer Halisdemir özel bir etkinlikle anıldı. Onlarca bisikletçi pedallarını Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan kabrine ulaşabilmek için çeviriyor.





Arnavutköy Belediyesi’nin Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile düzenlediği Bisiklet Turu’nun yolculuğu İstanbul Arnavutköy’den başladı. Eski Hasan Doğan Stadı’ndan hareket eden 25’i profesyonel olmak üzere onlarca bisikletçi renkli görüntüler oluşturarak yola çıktı. Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı’nın, Arnavutköy toprağını bisikletçilere teslim etmesiyle başlayan etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.





“ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ”





Yediden yetmişe her yaştan bisikletçinin katıldığı bisiklet turunda 11 yaşındaki Muhammed Enes Sarıkaya’nın “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sözleri duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.





Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, “Ömer Halisdemir’e Arnavutköy özelinde dualarımızı ve teşekkürlerimizi sunmak için 2’inci kez bu organizasyonu düzenledik” sözleri sonrası bisiklet turu başladı. Bisikletliler Niğde’ye uzanan uzun yolculuk için çalan başlama düdüğü sonrası yola çıktı.





“İL İL GEZEREK NİĞDE’YE ULAŞACAĞIZ”





Bisiklet turuna katılan profesyonel bisikletçi Emre Genç, “İl il giderek Sakarya, İzmit en sonunda Niğde’ye ulaşacağız. Ömer Halisdemir’in mezarına gideceğiz; 15 Temmuz olduğu için, kahraman olduğu için. Çok iyi hissediyorum kendimi. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.





“BU TERLER ŞEHİTLERİMİZİN DÖKTÜĞÜ KANLARIN YANINDA HİÇBİR ŞEY”





Bir diğer profesyonel bisikletçi Birol Çakır, “Bu topraklar için hayatını kaybedenler veya işini kaybedenler, tüm şehitlerimiz, tüm gazilerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz için sabır diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bizler de elimizden geldiğince bildiğimiz işi yaparak onların acılarını, gururlarını taşıyoruz. Bu terler şehitlerimizin döktüğü kanların yanında hiçbir şey” şeklinde konuştu.





“ONLAR BU VATAN İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDULAR”





15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde konuşan Batuhan Döngel ise, şunları söyledi:





“Bugün bizim için önemli bir gün. Yaklaşık 25-30 arkadaşız. Bu vatan hepimizin vatanı bizde bu vatana gençler olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu ülke hepimizin, hepimiz bu ülke için fedakarlık yapmak zorundayız. Onlar canlarını ortaya koydular, hepsine minnettarız. Şehitler ölmez vatan bölünmez”.





15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANITI ZİYARET EDİLDİ





Bisikletçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda mola verdi. Onlarca gönüllü bisikletçi anıtı ziyaret ederek şehitler için dua etti.





Anıt ziyaretinde konuşan amatör bisikletçi ve bankacı Sadullah Albayrak da, “5 gün boyunca 5 tane ilden geçeceğiz. Amaç ulusal farkındalığı artırmak, bir daha böyle olayların yaşanmasını engellemek. Ömer Halisdemir ulusumuzun kaderini değiştirdi diyebiliriz. Ondaki iradeyi hangimiz gösterebiliriz bilmiyoruz. Anlık bir karar verip olayın seyirini tamamen değiştirdi. Çok büyük bir cesaret kendisini tebrik ediyoruz Allah’tan gani gani rahmet eylesin, ruhu şad olsun diyoruz” dedi.





ÖMER HALİSDEMİR BİSİKLET TURU





Arnavutköy’den yola çıkan bisikletçiler, 6 il geçerek Ömer Halisdemir’in Niğde Çukurca’daki kabrine ulaşacak. Sporcuların ilk durağı Sakarya’nın hendek ilçesi olacak. Buraya kadar 183,62 kilometre yol alan sporcular daha sonra 195 kilometre daha ilerleyerek Bolu Atatürk Meydanı’na ulaşacak. 212 kilometre ilerleyerek Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ulaşan bisikletçiler 87 kilometre daha ilerledikten sonra Aksaray Valiliğine ulaşacak. Sporcular buradan Niğde Çukurca’daki kabre ulaşarak Arnavutköy’den aldıkları toprağı Ömer Halisdemir’in huzuruna getirecek ve kabir başında dua edecek.