(Görüntülü) Ölüme terk edilen yaralı ata hayvanseverler sahip çıktı

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA’da sahibi tarafından boş bir arsaya bırakılan yaralı ata hayvanseverler sahip çıktı. Yüzündeki yarası enfeksiyon kapan ata 2 hafta boyunca her gün su ve yem veren hayvanseverler, atın hayvan barınağında tedavi edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaralı atı barınağa götürerek tedavi altına aldı. Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde 801 sokakta 2 hafta önce boş bir arazide bir evin balkon parmaklıklarına bağlı at mahallelinin dikkatini çekti. Yüzünde büyük bir açık yara bulunan atla kimsenin ilgilenmediğini fark eden vatandaşlar, atı düzenli olarak su ve yemle besledi. Hayvan severler, sahibi tarafından ölüme terk edilen hayvanın barınakta tedavi edilebilmesi için sosyal medyada kampanya başlatarak Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ve çeşitli kurumlardan destek istedi. Çağrı üzerine Büyükşehir Belediyesi, özel araçla atı bulunduğu yerden alarak tedavi ettirmek üzere hayvan barınağına götürdü. Hayvan Barınağı görevlisi Emrah Ceylan, duyarlı vatandaşlar sayesinde yaralı atın durumundan haberdar olduklarına değinerek, "Barınakta ilk başta tedavisi ve aşıları yapılacak. Yarası iyileşene kadar ilgileneceğiz. Daha sonra rehabilitasyonu yapılacak. Yemesinden, içmesine her şeyine kadar hayatının sonuna dek bakacağız" diye konuştu. 'KEDİ, KÖPEK OLSAYDI ADANA AYAĞA KALKARDI' Atın tedavi altına alınması için başlatılan kampanyaya destek veren Merve Ömür, seyyar satıcılık yaptığı bilinen at sahibine ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını belirterek, "Atın yüzünü tel kestiği söyleniyor ama müdahale edilmediği için yayılmış ve enfeksiyon kapmış. Mahalleden birkaç kişi yemek veriyor ama başka ilgilenen yokmuş ve 2 haftadır böyleymiş. Çok şaşırmıyorum çünkü sadece kedi köpek üzerinde yoğunlaşılıyor. Bu hayvanlara da mal olarak bakıyoruz. Sömürüyoruz, kullanıyoruz, kullanılamayacak duruma gelince de böyle bırakıp ölüme terk ediyoruz. Kedi, köpek olsaydı Adana şu an ayağa kalkmıştı ama at olduğu için kimse ilgilenmiyor" dedi.