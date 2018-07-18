(Görüntülü) Ölüm ilanını kendisi hazırlayan Halim Ağaoğlu, son yolculuğunu uğurlandı

GAZETELERE, yaşamını yitirmeden bir yıl önce 'Ben Öldüm' başlığıyla kendi ölüm ilanını veren yazar Adalet Ağaoğlu'nun eşi, yüksek mühendis Halim Ağaoğlu (92) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Ünlü yazar Adalet Ağaoğlu'nun eşi, yüksek mühendis Halim Ağaoğlu, bir yıl önce kendi ölüm ilanını hazırlayarak, gazetelere verilmesini vasiyet etti. Halim Ağaoğlu'nun kayınbiraderi Ayhan Sümer, 'Ben Öldüm' başlıklı ilanı gazetelere ilanı verdi. Kendi ölüm ilanını hazırlayıp yayımlatan Halim Ağaoğlu, çeşitli rahatsızlıklara bağlı olarak hayatını kaybetti.



Halim Ağaoğlu için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Haluk Koç'un yanı sıra Ağaoğlu'nun ailesi, sevenleri ve sanatçılar katıldı. Halim Ağaoğlu'nun eşi Adalet Ağaoğlu ise rahatsızlığından dolayı cenaze törenine katılamadı. Halim Ağaoğlu, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'KENDİ ÖLÜM İLANINI BİR YIL ÖNCE HAZIRLADI'



Kayınbiraderi Ayhan Sümer, Halim Ağaoğlu'nun kendi ölüm ilanını bir yıl önce hazırlayarak gazetelere verilmesini istediğini belirterek, "Rahmetli çok yönlü bir insandı. Adalet Ağaoğlu'nun bütün çalışmalarına ömür boyu destek olmuştur. Bütün yazılarını, romanlarını arşivlemiştir. Çok esprili ve entelektüel, 3 lisanı olan, üretken biriydi. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. İlanı ölmeden bir yıl evvel yazmıştı. Onu aynen, ne yazdıysa hiç dokunmadan gazeteye verdim. Bugün de sosyal medyada çok yer almış" dedi.



'BEN ÖLDÜM'



Halim Ağaoğlu'nun kaleme aldığı kendi ölüm ilanı şöyle:



"22 Temmuz 1926'da İzmir Karşıyaka'da, Atatürk'ün annesinin avlusunda mezarı bulunan Osman Paşa Camisi'ne bakan sokağın 2 numaralı sarı balkonlu evinde dünyaya gelmişim. Babam sinemacı Nafi Ağaoğlu, annem Ankara'nın ilk avukatlarından Müjgan Ağaoğlu, kız kardeşim Gönül Sümer, kayınpederim Nallıhanlı tüccar hafız Mustafa Sümer, kayınvalidem Emine İsmet Sümer; hepsi öldüler. Kayınbiraderim Ayhan Sümer, Ankara'nın en tanınmış kişilerinden. 15 Aralık 1954'te Ankara'da büyük aşkım, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu ile evlendim. 64 yıllık eşim benim en büyük gururum oldu. Mesleğim inşaat mühendisliği. Ankara Gazi Lisesi'nde Erdal İnönü, İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'nde Süleyman Demirel sınıf arkadaşlarımdı. Ruhları şâd olsun. 1965-1968 yıllarında Karayolları'nda genel müdür muavini iken İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün yapım aşamasında zaman ve hazırlık eksiklikleri nedeni ile karşı çıktığım için görevimden alındım. Ancak 1985'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü inşaatının Türk-Japon ve İtalyan firmalarından oluşan konsorsiyumunun genel sekreterliğine atandım. Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda beni toprağa verecekler. 'Allah rahmet eylesin' diyeceklere şimdiden eyvallah."



